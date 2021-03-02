ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السيسي يوجه بتطوير مصانع الإنتاج الحربي وتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:30 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
محمد عبد المنعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وقال السفير بسام راضي ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الاجتماع تناول "استعراض الموقف التنفيذي لاستراتيجية تطوير مصانع وشركات الإنتاج الحربي.

ووجه الرئيس بالاستمرار في جهود تطوير الشركات والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، خاصةً في ظل دورها المهم في تنمية الاقتصاد الوطني، والنهوض بالصناعة الوطنية، وكذلك تنفيذ المشروعات القومية المتنوعة على مستوى الجمهورية، فضلًا عن الدور الأساسي في إنتاج وتطوير المعدات العسكرية.

كما وجه الرئيس بالانفتاح وتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة ذات الخبرات العريقة، سعيًا نحو امتلاك التكنولوجيا الحديثة وتوطينها في مصر، وفتح المجال أمام آفاق جديدة في الصناعة تستند إلى القدرة على الابتكار والتطوير.

من جانبه؛ استعرض المهندس محمد مرسي مؤشرات النشاط الإنتاجي لوزارة الإنتاج الحربي، وملامح الرؤية الاستراتيجية للوزارة خلال الفترة المقبلة لتطوير المصانع والشركات التابعة لها، والتي تهدف الى التطوير الشامل للأصول الخاصة بالوزارة من المعدات والقوى البشرية ومنظومات الجودة والتدريب والتسويق لإنتاج معدات عسكرية ومدنية أكثر تطورًا.

وأوضح أن الاستراتيجية تهدف أيضا لسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية، وتعظيم المشاركة في خطط التنمية الشاملة للدولة والمشروعات القومية، خاصةً فيما يتعلق بتطوير قرى الريف المصري، بالإضافة إلى إنتاج العدادات الذكية الخاصة بمختلف الخدمات كالكهرباء والغاز الطبيعي والمياه، وكذا تصنيع أوتوبيسات النقل الجماعى الكهربائية، ومعدات الطاقة الجديدة والمتجددة كالألواح الشمسية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الإنتاج الحربي: مستعدون لتأهيل المهندسين والفنيين بمختلف قطاعات الدولة

وزيرا التجارة والإنتاج الحربي يشهدان توقيع اتفاقية تصنيع الأتوبيسات الكهربائية

لتصنيع أوتوبيسات كهربائية.. توقيع اتفاقية بين"200 الحربي" و"MCV"

برلمانية: الدولة تسعى لتوطين صناعة المركبات الكهربائية في مصر

الإنتاج الحربي يشارك في معرض الدفاع الدولي IDEX 2021 بالإمارات.. ونشاط مكثف لأنظمة التسليح والدفاع

ترشيحاتنا

إنذار خطير لمنظمة الصحة العالمية: استعدوا الأزمة القادمة مشاكل في السمع

السيسي يوجه بتطوير مصانع الإنتاج الحربي وتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية

الجهبذ عايش في دوري تاني.. خالد بيومي يفتح النار على مسئولي اتحاد الكرة

هاني أبو ريدة فاز بالتزكية.. شوبير يكشف عن اسم رئيس الكاف الجديد

أحمد موسى يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المتنمر أيمن ندا

أول تعليق من عميد حقوق سوهاج على واقعة سؤال أشرف بن شرقي بامتحان القانون الدولي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح تويوتا ياريس 2021 الجيل الجديد في مصر | صور

لخسارة الوزن في أسبوع .. تناول هذه الفاكهة وشاهد النتيجة

بعد اعتزالها منذ 15 عاما.. أحدث ظهور لـ أمل إبراهيم بالحجاب