محافظ دمياط تترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جلسة مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة، المُنعقدة اليوم الثلاثاء بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء بحرى وليد عوض رئيس هيئة ميناء دمياط وحنان موافى رئيس المنطقة المركزية للمنطقة الحرة العامة وأعضاء مجلس إدارة المنطقة.





وفى مستهل الجلسة تم التصديق على محضر الجلسة السابقة والاحاطة بالموافقات الصادرة بشأن مد التراخيص لبعض الشركات بالمنطقة او إضافة أنشطة جديدة والتى جاء منها الصناعات الوقائية و تصنيع الكمامات الواقية..





وقد بحثت "المحافظ" الموقف الخاص بالدراسات البيئية التى تم اجراؤها لبعض الشركات والمصانع فيما يخص التخلص الآمن من الصرف الصحي والصناعى والمخلفات الصلبة، للتأكد من تحقيق أعلى معدلات السلامة و التوافق البيئى، وذلك وفقًا لما تم تحديده بالاتفاق الإطارى واللوائح المُنظمة لذلك.





وفى سياق آخر تم البت فى طلبات التعديل التى تقدم من المشروعات الموافق عليها بنظام المناطق الحرة بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتعديل السمة التجارية و التوسعات لعدد من الشركات.





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