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محافظات

طفرة غير مسبوقة.. شاهد أعمال تطوير بعض المناطق بمدينتى فارسكور والسرو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:12 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية، بمدينتى فارسكور والسرو لمتابعة أعمال التطوير التى تجرى في بعض المناطق بهما بالتعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط .

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء عاصم الطنانى مدير إدارة التخطيط بالجهاز، و اللواء وحيد رضوان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور و اللواء خالد إسماعيل رئيس الوحدة المحلية لمدينة السرو و أحمد ابو العطا رئيس قطاع كهرباء دمياط.

واستهلت "المحافظ" تلك الجولة، بمتابعة الموقف التنفيذى بعملية تطوير كورنيش النيل بمدينة فارسكور، والتى تتضمن رفع كفاءة الممشى وسور الكورنيش وتزويده بأعمدة إنارة و برجولات إضافية وكذلك إنشاء شبكة متكاملة لصرف مياه الأمطار بالمنطقة تمهيدا لرصف الطريق بالأسفلت.

فى هذا السياق.. وجهت "محافظ دمياط" رئيس قطاع الكهرباء بالبدء فى رفع كفاءة أعمدة تغذية الكهرباء و الإنارة الموجودة بالجهة المقابلة للكورنيش، مؤكدة على الانتهاء من كافة الأعمال المدرجة بخطة التطوير..

وواصلت "الدكتورة منال عوض" جولتها بالمرور على شارع بورسعيد بمدينة السرو الجارى تطويره بطول ٦٠٠ م ومتفرعاته بطول ٢٠٠ م، إذ تابعت أعمال رفع كفاءة وتخطيط الشارع والانارة، كما تفقدت أيضًا عمليات التطوير التى تجرى بطريق كورنيش النيل بالمدينة بطول ١٠٠٠ م، لرفع كفاءة الممشى والسور و رصف الطريق.

وبحثت "المحافظ" آليات تخطيط الطريق وفقًا لخط التنظيم الخاص بالمنطقة، وكذا مخطط قطاع الكهرباء لنقل أعمدة التغذية والانارة من ممشى الكورنيش إلى الجهة المقابلة ورفع كفائتهم وزيادة عددهم.

وفى هذا السياق، وجهت "محافظ دمياط" بإعداد الدراسات و المقايسات الخاصة بهذه الأعمال للبدء فى التنفيذ.

وأوضحت "الدكتورة منال عوض" أن المحافظة تنفذ خمس مشروعات تطوير بمناطق مختلفة فى آن واحد بالتعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، وذلك لاستكمال خطة التنسيق الحضارى التى بدأتها المحافظة منذ فترة.

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طفرة غير مسبوقة.. شاهد أعمال تطوير بعض المناطق بمدينتى فارسكور والسرو
طفرة غير مسبوقة.. شاهد أعمال تطوير بعض المناطق بمدينتى فارسكور والسرو
طفرة غير مسبوقة.. شاهد أعمال تطوير بعض المناطق بمدينتى فارسكور والسرو
طفرة غير مسبوقة.. شاهد أعمال تطوير بعض المناطق بمدينتى فارسكور والسرو
طفرة غير مسبوقة.. شاهد أعمال تطوير بعض المناطق بمدينتى فارسكور والسرو
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