اللبان مديرا لمستشفي دمياط العام للعزل

قرر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط اليوم الثلاثاء ، تكليف الدكتور محمد اللبان مديرا لمستشفى دمياط العام، خلفا للدكتور إسماعيل الحفناوى الذى كلف بالعمل وكيلا لوزارة الصحة بالسويس.
يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أصدرت قرارًا الاسبوع الماضي بتكليف الدكتور إسماعيل الحفناوى وكيلا لوزارة الصحة بالسويس خلفا للدكتور احمد البرعى .
الجدير بالذكر ،ان مستشفى دمياط العام ،من اهم مستشفيات العزل حاليا على مستوى المحافظة ، جرى بها الكثير من اعمال التطوير وتجديد جميع أقسام مستشفي دمياط العام ، حيث أصبح بالمستشفي 5غرف عمليات كبري بعد تزويدها بأجهزة التنفس والليجاشور وطرابيزة c-Arm وفرش وأطقم جراحية وصيانة طرابيزات العمليات القديمة.
كما تم تطوير الحضانات وعناية الأطفال وتزويد قسم العناية المركزة ب12جهاز تنفس صناعي وتطوير البنية التحتية للدور الخامس (قسم الجراحة والجراحات المتخصصة)، تم فرش جميع أسرة المستشفي بسراير جديدة 200 سرير مريض كامل كما تم الانتهاء من فرش 3 أدوار من مبني العيادة الخارجية.
اقرأ أيضا: