اللبان مديرا لمستشفي دمياط العام للعزل

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أصدرت قرارًا الاسبوع الماضي بتكليف الدكتور إسماعيل الحفناوى وكيلا لوزارة الصحة بالسويس خلفا للدكتور احمد البرعى .

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دمياط

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مستشفي





كما تم تطوير الحضانات وعناية الأطفال وتزويد قسم العناية المركزة ب12جهاز تنفس صناعي وتطوير البنية التحتية للدور الخامس (قسم الجراحة والجراحات المتخصصة)، تم فرش جميع أسرة ال مستشفي بسراير جديدة 200 سرير مريض كامل كما تم الانتهاء من فرش 3 أدوار من مبني العيادة الخارجية.





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الجدير بالذكر ،ان مستشفى دمياط،من اهم مستشفيات العزل حاليا على مستوى المحافظة ، جرى بها الكثير من اعمال التطوير وتجديد جميع أقسام، حيث أصبح بال5غرف عمليات كبري بعد تزويدها بأجهزة التنفس والليجاشور وطرابيزة c-Arm وفرش وأطقم جراحية وصيانة طرابيزات العمليات القديمة.