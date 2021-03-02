وزيرة الهجرة أمام النواب: دعمنا الشباب المصري في أفريقيا .. وسارة الأمين صاحبة فكرة "مصرية بـ100 رجل"

في إطار مشاركتها في اجتماع لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن وزارة الهجرة تدعم الشباب المصري في إفريقيا، مشيرة إلى أن خير مثال الشابة المصرية سارة الأمين صاحبة مؤسسة المجتمع المدني في كينيا، كما أن فكرة مبادرة "مصرية بـ١٠٠ رجل"، مستوحية إياها من عملها وجهدها، مضيفة أنها ستقوم باستقبال صوفي الديهي الأسبوع المقبل للعمل سويا.





وحول الاستفادة من الطلبة الأفارقة، فقد أطلقت وزارة الهجرة مبادرة «مصر بداية الطريق» برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ فمنهم من تلقى تعليمه في مصر وعند عودتهم لبلادهم تولوا مناصب مرموقة ومناصب تنفيذية، مشيرة إلى أن المبادرة تؤكد أن مصر وطنهم فهي من تعلموا بها، ويجب الاستفادة منهم كقوى ناعمة لمصر في دولهم.





وفي مجال الهجرة غير الشرعية، أشارت وزيرة الهجرة إلى أنه تم إنشاء المزارع السمكية بكفر الشيخ لتوفير فرص عمل لأهالي برج مغيزل؛ لكونها قرية مصدّرة لتلك الظاهرة، كما أشارت سيادتها إلى إطلاق السيد رئيس الجمهورية مبادرة "مراكب النجاة" لمكافحة الهجرة غير الشرعية وإيجاد الفرص البديلة، وتكليف وزارة الهجرة بالعمل بها، متابعة أنه يتم التعاون مع وزارة التضامن ومؤسسات المجتمع المدني لتدريب الشباب على الحرف والمهن، وكذلك التعاون مع وزارة التجارة والصناعة.





وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أنه تم افتتاح المركز المصري الألماني لتدريب الشباب ولتعريف الشاب المؤهل والمدرب باحتياجات سوق العمل في ألمانيا، فضلا عن تعليم اللغة الألمانية لتأهيله للإقامة والعمل في ألمانيا، وحول الاستفادة من المصريين العائدين على إثر أزمة جائحة فيروس كورونا، قالت وزيرة الهجرة إنه تم إعداد استمارة "نورت بلدك" بالتعاون مع وزارة التخطيط؛ لمعرفة تخصصاتهم وإدماجهم في عملية التنمية التي تجري على أرض مصر.





وقدمت السفيرة نبيلة مكرم عرضا حول جهود وزارة الهجرة في ملف العالقين المصريين خلال عودتهم إلى دولة الكويت عقب تعليق حركة الطيران بدولة الكويت للحد من انتشار الجائحة، وتم العمل على استيعاب كافة العالقين ومد الإقامة لهم بدولة الإمارات "دولة ترانزيت" التي كانوا يقضون بها فترة الحجر الصحي قبل عودتهم للكويت، وعند تعليق الطيران مرة أخرى طالبتهم بالعودة إلى وطنهم مصر لحين عودة حركة الطيران.





وفي سياق متصل، أكدت وزيرة الهجرة أنها طالبت الصيادين المصريين بالانتباه والتأكد من خط سير المراكب، وعدم الدخول إلى المياه الإقليمية للدول الأخرى، حتى لا يتعرضوا لأي مساءلة قانونية.





ومن جانبهم، أثنى السادة النواب على جهود وزارة الهجرة في كافة الملفات، خصوصا دعم المصريين في أفريقيا وملفات شباب المصريين بالخارج، وكذلك جهود الوزارة في ملف أزمة العالقين المصريين والتي تسببت بها انتشار جائحة كورونا، كما أبدوا إعجابهم بفكرة إنشاء مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج للاستفادة منهم كقوة ناعمة داعمة للقضايا الوطنية لمصر في الخارج، فضلا عما تم إنجازه في إطار مبادرة "مراكب النجاة" لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوفير فرص عمل وتدريب للشباب.





وفي نهاية الاجتماع، قدم النائب شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية، الشكر للسفيرة نبيلة مكرم لحضورها اجتماع اللجنة اليوم، مطالبا بالتنسيق لحضور سارة الأمين وصوفي الديهي اجتماع للجنة للاستفادة من خبراتهما وعملهما في مجال المجتمع المدني في أفريقيا ودعم القوة الناعمة لمصر في القارة السمراء.