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توك شو

شاهد| 10 علامات أساسية تدل على إصابتك بالاكتئاب

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:36 م
مرض الاكتئاب
مرض الاكتئاب
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عادل نصار
حصرت هند البنا استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، معنى مرض الاكتئاب وكيف الوقوع فيه، مؤكدة أن لمرض الاكتئاب علامات أساسية.

وقالت البنا، في حوارها مع الإعلامية سالي عبد السلام، مقدمة برنامج قصة حقيقة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، إنه الاكتئاب يأتي من خلال تراكمات في الحياة ومع الوقت تصاب بمرض الاكتئاب، مضيفة أنه من الممكن أن أمارس حياتي بشكل طبيعي جدا وأكون غير مستمتع بأي حاجة في حياتي. 

وأوضحت استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، أنه :"الاكتئاب باختصار يعني أنه بقضي اليوم وأقدم مسئوليتي، وأعمل كل حاجة حلوة بشكل صحيح لكني غير سعيد وفي النهاية من الممكن أن أذهب للانتحار".

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