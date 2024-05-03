إجراء عاجل من السلطات السعودية للقادمين الي مكة المكرمة

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية ، البدء في استقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة إلكترونياً للمقيمين العاملين خلال موسم الحج عبر منصة "أبشر" وبوابة مقيم، دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.

ووفق وسائل إعلام سعودية؛ فإن منصة أبشر تتيح إصدار التصاريح للعمالة المنزلية والتابعين وحاملي الإقامة المميزة والمستثمرين والزائرين بعد إرفاق المستندات المطلوبة.

ويجري إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة من خلال بوابة مقيم الإلكترونية للعاملين في المنشآت التي مقرّها العاصمة المقدسة، وحاملي تأشيرة العمل الموسمي والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام أجير، خلال موسم الحج.