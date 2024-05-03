خلافات مالية.. مقاول يستعين بـ 4 أخرين لخطف شخص بالقاهرة

نجحت أجهزة الأمن في القبض علي مقاول و 4 أخرين لقيامهم بإختطاف أحد الأشخاص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة ، بسبب خلافات مالية ، وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص وله معلومات جنائية ومقيم بمحافظة الشرقية مصاب بكدمات متفرقة بالجسم بتضرره من مقاول مقيم بمحافظة القليوبية لقيامه وبصحبته عدد 4 أشخاص آخرين غير معلومين لديه بإستدراجه إلى إحدى المناطق والتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته وإكراهه على توقيع عدد 8 إيصالات أمانة على بياض ، والإستيلاء منه على السيارة قيادته وذلك بسبب خلافات مالية بينهما.

وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 5 أشخاص ، أمكن ضبطهم .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ،تم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها ، وكذا عدد 8 إيصال أمانة على بياض ممهورين بتوقيع المجنى عليه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.