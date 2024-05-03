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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلافات مالية.. مقاول يستعين بـ 4 أخرين لخطف شخص بالقاهرة

المتهمون
المتهمون

نجحت أجهزة الأمن في القبض علي مقاول و 4 أخرين لقيامهم بإختطاف أحد الأشخاص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة ، بسبب خلافات مالية ، وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص وله معلومات جنائية ومقيم بمحافظة الشرقية مصاب بكدمات متفرقة بالجسم بتضرره من مقاول مقيم بمحافظة القليوبية لقيامه وبصحبته عدد 4 أشخاص آخرين غير معلومين لديه بإستدراجه إلى إحدى المناطق والتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته وإكراهه على توقيع عدد 8 إيصالات أمانة على بياض ، والإستيلاء منه على السيارة قيادته وذلك بسبب خلافات مالية بينهما.

وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 5 أشخاص ، أمكن ضبطهم .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ،تم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها ، وكذا عدد 8 إيصال أمانة على بياض ممهورين بتوقيع المجنى عليه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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القاهرة إيصالات أمانة خلافات مالية مديرية أمن القاهرة محافظة الشرقية خطف

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