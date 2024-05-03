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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طبيبة تكشف عن الفسيخ غير الصالح للاستخدام الآدمي المنتشر بالأسواق

صدى البلد

إذا كنت من محبي الرنجة والفسيخ لابد من الإنتباه عند شراء الأسماك المملحة.

 

وقدمت سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري ما لا يصلح للاستهلاك الآدمي في موسم شم النسيم.

 

علامات الفسيخ الفاسد والغير صالح للاستهلاك الآدمي :

*العين شديدة العكارة
* الجلد متجعدا ومهترئ وبه تشققات وزنخ 
*اللحم يكون متهتكاً غير متماسك وبه لزوجة
*تتبدل الرائحة المميزة للفسيخ برائحة عفونة منفرة 
*عند قطع السمكة بشكل طولى نجد اللحم ذو اللون بني محمر أو أحمر مزرق  كما أن الرائحة زنخة والقوام طري لزج سهل التفكك.
*قد يوجد انتفاخ في السمكة 
*الشوك  ينزع من جسم السمكة بسهولة 
*عند الضغط على لحم السمكة يترك الإصبع مكانا غائرا جدا وينفذ لجسم السمكة بسهولة 
*وضع الاسماك المملحة  في الماء

فإذا استقر الفسيخ أو الرنجة في القاع إذا الفسيخ صالح ، أما إذا طفي الفسيخ أو الرنجة علي السطح فهى فاسدة.

 

علامات فساد الرنجة  :

*أولا  التأكد من البيانات الأساسية مثل اسم الشركة المنتجة وتاريخ الانتاج والانتهاء المدون على صندوق الرنجة

*جسم السمكة مهترئ ولحمها غير متماسك

*لون السمكة لا يكون ذهبي بل يميل الى البني  ولحمها لونه يتراوح من الأصفر إلى البني الغامق كما ان جلد السمكة يوجد به تشققات او فتحات  .

* عند الضغط بالاصبع على جسم السمكة ينفذ الإصبع الى جسم السمكة بسهولة  .
وطبعا
 

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