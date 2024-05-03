عضو «ابدأ»: قدمنا قيمة مضافة للسوق المصري بتجميع المتنافسين من نفس القطاعات

قال المهندس خالد حسن عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ»، إنّ المبادرة لها قيمة مضافة بالصناعة المصرية وهي تجميع المتنافسين في مشروعات من نفس القطاعات، موضحًا أنّ هذه الفكرة جاءت من أهمية وجود صناعات مغذية في السوق المصري.

وأضاف حسن، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة إكسترا نيوز: «لتصنيع بعض الأجزاء الأساسية في بعض الصناعات الرئيسية بالأجهزة المنزلية أو حتى محابس الأمان، فإننا في حاجة إلى كمية ضخمة جدا من الإنتاج لا تستوعبها شركة واحدة في مصر».

وتابع: «لكي نوطن المنتجات، يجب أن يغذي المنتج 3 أو 4 مصانع في مصر حتى يستمر المشروع ويكون مربحا ويغطي تكاليفه الاستثمارية وعوائده الاقتصادية، وشجعت المبادرة المتنافسين على التعاون في الصناعات الاستراتيجية ببعض القطاعات، ونجحت في ذلك، وشهد الرئيس بالأمس إنتاج أول محرك بنزين مصري لوسائل النقل الخفيف وهو مصنع فريد من نوعه بشراكة مصرية صينية وهو امتداد لمجمع وسائل النقل الخفيف لتصنيع كل المدخلات ومستلزمات الإنتاج والإنتاجات النهائية المتعلقة بوسائل النقل الخفيف».

