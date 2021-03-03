إيران.. إصابة عنصر من الحرس الثوري وفقدان آخر في هجوم مسلح

أعلن الحرس الثوري الإيراني إصابة شخص وفقدان آخر إثر هجوم على حافلة تقل قوات الوحدة الهندسية في الحرس الثوري جنوب شرق ايران.





وذكر بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني، أن جماعة "جيش العدل" السنية المرتبطة بتنظيم القاعدة، هاجمت مركبة قل عناصر من الحرس الثوري الإيراني، في ولاية سيستان وبلوشستان، ما أسفر عن إصابة أحد عناصر الحرس وفقد آخر، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".





وبحسب التقرير، كانت الوحدة الهندسية التابعة للحرس الثوري الإيراني تشيد طرقا خارج مدينة سارافان.





وخلال الأسبوع الماضي، ضربت احتجاجات واشتباكات عنيفة سيستان وبلوشستان، عقب إطلاق نار على مهربي وقود عند الحدود الإيرانية - الباكستانية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.





يشار إلى أن "جيش العدل" منظمة وجماعة معارضة إسلامية في إقليم سيستان وبلوتشستان في إيران، وتصنفه طهران كمنظمة إرهابية.



