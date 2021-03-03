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أخبار العالم

متوحشة ولا تؤثر بها اللقاحات.. تطور خطير لطفرة كورونا التي ظهرت في نيويورك

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:26 م
فيروس كورونا - طفرة
فيروس كورونا - طفرة نيويورك
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سمر صالح
كشفت القناة 13 العبرية اليوم الأربعاء عن خصائص طفرة كورونا الجديدة التي ظهرت في مدينة نيويورك الأمريكية والتي تعتبر طفرة متوحشة ولا تؤثر بها اللقاحات.

وقالت القناة 13 إن طفرة نيويورك تشبه في خصائصها طفرة جنوب إفريقيا ، والتي تعتبر أقل مقاومة للأجسام المضادة التي تتشكل في الجسم بعد الإصابة بفيروس أو لقاح وعلى عكس الطفرة البريطانية ، لا يوجد دليل في هذه المرحلة على أن متغير نيويورك أكثر عدوى أو يسبب مرضًا أكثر خطورة.

وعلى الرغم من أن الطفرة معروفة منذ عدة أشهر ، فقد أبلغت الفرق الطبية بجامعة كولومبيا عن "زيادة ثابتة في وجود المتغير في العينات خلال الأشهر الثلاثة الماضية".

ووفقًا لدراستهم ، فإن "الشاغل الرئيسي للطفرة هو أن تأثيرها على بروتينات الغلاف في الفيروس سيجعل اللقاحات أقل فعالية ضدها" ومع ذلك ، فإن السلالة لم تطور مقاومة كاملة للقاح وبالتالي لا تزال غير مقلقة بشكل خاص يقول التقرير.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يعتزم إحضار 36 مليون لقاح آخر إلى إسرائيل في المستقبل القريب ، موضحًا أن "اللقاح صالح لمدة ستة أشهر إلى عام ، وبدون المزيد من اللقاحات ، سيعود الكورونا في غضون ستة أشهر إلى ما لا نهاية.

لكن وفقًا للخبراء ، ليس من المؤكد على الإطلاق أن العشرات من اللقاحات التي ينوي نتنياهو شرائها ضرورية حقًا.

وأضاف البروفيسور "تسفيكا جرانوت" من كلية الطب في الجامعة العبرية، أنه لا توجد دراسة حتى الآن تشير إلى أن اللقاح فعال لمدة نصف عام فقط وبالمثل ، لم يثبت أحد أن هناك طفرة جديدة كل ستة أشهر".

وأوضح البروفيسور "جرانوت" ، أن عملية تكوين الطفرات في الفيروسات أمر طبيعي ، ولا يوجد ما يدعو للخوف من أي تطور في هذا الموضوع.
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