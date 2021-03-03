بسبب كورونا.. كلوب: لاعبو ليفربول لن يشاركوا مع منتخباتهم هذا الشهر

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أنه النادي لا يمكنه السماح للاعبيه بالمشاركة مع منتخبات بلدانهم هذا الشهر في المناطق التي يتفشى فيها فيروس كورونا، في فترة التوقف الدولية المقبلة.





وقال "كلوب"، في تصريحات نقلتها شبكة "ESPN"، "الفيفا كان واضحًا فيما يخص موقف الأندية مع لاعبيها الذين يتم استدعاؤهم للمشاركة مع منتخباتهم، أعتقد بأن كل الأندية لن توافق على إرسال اللاعبين لمنتخباتهم ومن ثم البحث عن حل".





وأضاف "هنا في بريطانيا يجب على أي شخص يعود من بلد موضوعة في القائمة الحمراء التي تتواجد بها البلدان الذي توجد بها حالات إصابة كثيرة بكورونا، أن يخضع لفترة من العزل الصحي لمدة 10 أيام، بدون أي استثناء للرياضيين، لا يمكننا تحمل تلك الفترة".





وتابع "النوادي تدفع الأموال لشراء اللاعبين، لذا فيجب أن تكون الأولوية الأولى للاعبين هي المشاركة مع أنديتهم".





جدير بالذكر أن منتخب مصر يستعد لاستكمال التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية هذا الشهر، لكن مصر وأغلب البلدان الأفريقية لا تندرج في القائمة الحمراء الخاصة ببريطانيا، لذا فإن محمد صلاح يمكنه المشاركة مع المنتخب بدون مشاكل لـ ليفربول، إنما تندرج قارة أمريكا الجنوبية في تلك القائمة، ما يعني غياب أليسون بيكر وفابينيو عن المنتخب البرازيلي، وكذلك دولة البرتغال في القارة الأوروبية والتي يلعب لها ديوجو جوتا لاعب الفريق.



