رجاء حسين: أنا ويوسف شعبان تربية شبرا.. والرضا أهم ما في الحياة

قالت الفنانة رجاء حسين، إن دورها في المال البنون، كان قريبا من الناس، عشان دي تربية زمان، معلقة " أنا ويوسف شعبان الله يرحمه تربية شبرا، إحنا عشرة عمر، ويوسف شخص ملتزم وقيمة كبيرة جدا "، لافته إلى أنه تزوج بنت من بنات الأميرة فوزية.





وأضافت رجاء حسين ، خلال حوارها ببرنامج الستات مبيعرفوش يكدبوا ، المذاع على فضائية سي بي سي ، أن الفنان يوسف شعبان، أجرى مداخلة سابقة أثناء استضافتها في برنامج " واحد من الناس"، وقال إنه يريد العمل في جزء ثالث من مسلسل المال والبنون، موضحة " كان يهاجمني في المسلسل لأنه كان يحبني".





وأشارت إلى أن الفنان يوسف شعبان، كان دائما مستعدا في موقف التصوير، ولا يحرج أي شخص يخطئ أمامه، وهذا لم أره إلا في شعبان الله يرحمه، منوهه إلى أنها متصالحة مع نفسها، وصادقة معها، وراضية عن كل شيء، والرضا أفضل شيء يشعر ويعيش به الإنسان في حياته.





وأكدت أنها لا تجامل أحدا، وتتصرف بكل تلقائية، وهذا ما رباه عليه والداها، مضيفة أن والديها كانا يتشاجران، لكن أمام الجيران يتبادلان الحب، ولا يظهران أي شكل من أشكال الشجار، لافتة إلى أنها تعلمت من والدتها عندما تتعارك مع زوجها، يجب ألا تترك غرفة النوم أبدا.



