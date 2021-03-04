بعد اعتماده.. خبير: استخدام الفايبر المسلح بمشروعات الطرق يقلل التكلفة 40%

شهدت هيئة الطرق والكبارى، الإعلان عن تدشين أول مصنع للفايبر المسلح لدعم مشروعات الدولة فى قطاع النقل، وتبدأ مصر فى استخدام الفايبر المسلح فى مشروعات الطرق وتنفيذ وسائل النقل، خاصة محطات مترو الأنفاق والمطارات المختلفة خلال الفترة المقبلة، وذلك لتقليل تكلفة صيانة المشروعات ومنحها عمرا افتراضيا أطول وقدرة أكبر على مواجهة التقلبات الجوية.









الفايبر المسلح عبارة عن استخدام الألياف الزجاجية التى تطورت باستخدام تكنولوجيا البوليمرات الروسية بدلا من الحديد فى مراحل من الطرق ومحطات القطارات والمترو بالخطوط الجديدة.









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وتهدف المرحلة الإنتاجية الأولى منه إلى انتاج 2200 طن شهريًا، وذلك لاستخدامها فى المشروعات القومية وكذلك العديد من مشاريع المقاولات المتمثلة فى المجتمعات السكنية والمولات التجارية، هذا إل جانب المشروعات القومية العملاقة مثل مترو الأنفاق وتبطين الترع والأرصفة البحرية ومصدات الأمواج والخزانات ومثيلتها من المشاريع الاستراتيجية.









وقال المهندس ماير جرجس، المدير التنفيذى لإحدى شركات الاستشارات ، إن الدولة تدعم الصناعات الجديدة التى تخدم مشروعاتها القومية، وتهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق المحلية والتصدير إلى أسواق الدول العربية مثل سوريا وليبيا والتى تم التعاقد معها بالفعل فى مشاريع إعادة الإعمار هناك، وبعض الدول العربية مثل سلطنة عمان وجنوب السودان والسودان والسعودية، وسيتم البدء فى التصدير لها فور الانتهاء من توفير الكميات اللازمة لاستخدامات السوق المحلية.









وأضاف أن تقنية الفايبر واستخداماتها خضعت للعديد من الاختبارات بالمركز القومى لبحوث البناء ومدى أمان استخدامها فى المنشآت والجدوى الاقتصادية فى استخدامها كبديل لحديد التسليح، حيث إن استخدام هذه التقنية يعطى عمرًا أطول للمشروعات بعكس ما يتعرض له استخدام الحديد من عوامل الصدأ والتآكل، فاستخدام الفايبر المسلح يزيد من العمر الافتراضي للعنصر الخرساني المستخدم به مع تقليل أعمال وتكلفة الصيانة له.









وأكد أن التصنيع المحلى يوفر ما يقرب من 40% من التكلفة بالمقارنة بالاستيراد، حيث إن البلورات الزجاجية كمادة خام يتوفر تصنيعها في مصر بشكل كافٍ.









وأوضح أن الفايبر يفضل استخدامه في جميع المنشآت التي تتعرض للمياه والهواء بشكل مباشر مثل الطرق، والمطارات، وأرضيات المصانع، والأسقف، وتبطين الترع والموانئ البحرية.









