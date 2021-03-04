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محافظات

تجديد الثقة في أحمد حشيش مديرًا لمستشفى المنصورة الدولي لمدة عام

الخميس 04/مارس/2021 - 02:23 م
وكيل صحة الدقهلية
وكيل صحة الدقهلية
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همت الحسينى
أصدر الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، القرار رقم ١٦٠٣ لسنة ٢٠٢١ بتجديد ندب الدكتور أحمد حشيش، لتسير أعمال مدير عام مستشفى المنصورة العام الجديد -الدولي سابقا- لمدة عام.

كما تضمن القرار تجديد ندب الدكتور محمد خلاف لتسيير أعمال نائب مدير المستشفى، وتجديد ندب الدكتور وائل فتحي لتسيير أعمال نائب مدير المستشفى للطوارئ لمدة عام.

وكان الدكتور سعد عبداللطيف مكى وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية قد أصدر خلال شهر سبتمبر الماضى القرار رقم ٦٠١٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن ندب الدكتور أحمد عطا الله حشيش للقيام بعمل مدير المستشفى لمدة 6 أشهر تحت الاختبار وندب الدكتور محمد خلاف خليفة للقيام بأعمال نائب مدير المستشفى لمدة 6 أشهر تحت الاختبار .
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