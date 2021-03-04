تجديد الثقة في أحمد حشيش مديرًا لمستشفى المنصورة الدولي لمدة عام

أصدر الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، القرار رقم ١٦٠٣ لسنة ٢٠٢١ بتجديد ندب الدكتور أحمد حشيش، لتسير أعمال مدير عام مستشفى المنصورة العام الجديد -الدولي سابقا- لمدة عام.



