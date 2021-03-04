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حوادث

مرتضى منصور يتنازل عن 8 قضايا سب وقذف ضد سما المصري

الخميس 04/مارس/2021 - 02:05 م
سما المصري
سما المصري
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اسلام مقلد
قال أشرف ناجي محامى سما المصري، إن مرتضى منصور تقدم بطلب التنازل فى ٨ قضايا سب وقذف أمام المحكمة الاقتصادية ضد موكلته بحقه ونجليه بعد تدخل وسطاء لحل الأزمة.

وأضاف ناجى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن مرتضى منصور قدم تنازلا اليوم فى 8 قضايا سب وقذف ضد سما المصري، بعد اتصالات من وسطاء، من أجل التصالح، بعد صدور قرار إحالتها للمحكمة الاقتصادية.

وأوضح ناجى أنه يوجد ٨ قضايا أخرى من مرتضى منصور ضد سما المصري مازالت قيد التحقيقات فى النيابة وسوف يتم الانتهاء منها قريبا بالتصالح.

وأكد ناجى أن مرتضى منصور تصالح لأن سما المصري الآن محبوسة وضعيفة وليس من الأخلاق تقديم قضايا أخرى ضدها، حيث كان الهدف من تقديم البلاغات حبسها.

واضاف ناجي أن أسرة سما المصري سوف تقوم بتقديم اعتذار رسمي لمرتضى منصور عمّا بدر من "سما" من سب وقذف في حقه وحق نجليه.

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