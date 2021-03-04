ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ثلاثة من نجوم كرة القدم الأمريكية في مهمة سياحية بمصر

الخميس 04/مارس/2021 - 07:36 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الاسكندرانى
وصل مطار القاهرة الدولي، فجر اليوم الخميس ثلاثة من نجوم لاعبي الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية والذين جاءوا إلى مصر في جولة سياحية ترفيهية لقضاء إجازتهم والاستمتاع بالجو الدافئ والأماكن المفتوحة والشمس الساطعة بالإضافة إلى زيارة المعالم السياحية والمواقع الأثرية للتعرف علي الحضارة المصرية العريقة.

وفي إطار الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للترويج للسياحة المصرية، استقبلت نسرين عثمانلي مدير مكاتب الهيئة بمطار القاهرة الدولي هؤلاء النجوم حيث قدمت لهم الهدايا التذكارية والمواد الدعائية الخاصة بالمدن  السياحية والمتاحف والمواقع الأثرية.

ويتضمن البرنامج السياحي الخاص بهم في مصر زيارة أهم المعالم السياحية والأثرية في القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر  منها قلعة صلاح الدين ومجمع الأديان والقاهرة التاريخية ومعابد الأقصر والكرنك ووادي الملوك وغيرها من المواقع الاثرية. 

وقد استهل هؤلاء النجوم برنامجهم عصر اليوم بزيارة لمنطقة أهرامات الجيزة وأبو الهول كما زاروا المتحف المصري بالتحرير.

ومن جانبه، أشار المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن هؤلاء النجوم الرياضيين يتمتعون بشهرة عالمية وعدد كبير من المشجعين في أمريكا والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم من مختلف الجنسيات والأعمار، مما يساهم في الوصول إلى عدد كبير من متابعيهم كأداة دعائية للمقاصد السياحية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، ويعكس الصورة الصحيحة عن الأمن والأمان الذي تعيشه مصر مما يزيد من ثقة السائحين الوافدين لها.  

وأضاف أن الزيارات المتعددة لنجوم العالم سواء من نجوم الرياضة أو مشاهير العالم لمصر تعد فرصة  رائعة للترويج السياحي لمصر، حيث يتم استخدام الصور والفيديوهات التي تعبر عن تجربتهم خلال زيارتهم للأماكن السياحية والأثرية بمصر على منصات التسويق والترويج المختلفة، كما أنها تعد فرصة لإطلاعهم على الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تطبقها مصر في الفنادق والمطاعم والمتاحف والمواقع الأثرية، مما سيكون له أكبر الأثر في إعادة تشجيع السائحين على زيارة مصر، ووضع المقصد السياحي المصري على أولويات أجندتهم.

تجدر الإشارة إلى أن الكرة الأمريكية تعد من أشهر وأهم الرياضات بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
ثلاثة من نجوم كرة القدم الأمريكية في مهمة سياحية بمصر
ثلاثة من نجوم كرة القدم الأمريكية في مهمة سياحية بمصر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

برلمانية: الفكر التسويقي الابتكاري هو مفتاح تنشيط الحركة السياحية لأي دولة

3 منتخبات لكرة اليد فى ضيافة منطقة آثار الهرم.. صور

مدونون تشيك فى جولة سياحية بـ الهرم و سقارة ..صور

السياحة تستعين بالمدونين للترويج لمبادرة شتي في مصر

لتصوير فيلم ترويجي لمصر..خالد النبوي بصحبة وزير السياحة والآثار من أمام هرم زوسر

السياحة: مبادرة "شتي في مصر" رفعت نسبة إشغالات الفنادق إلى 50%

ترشيحاتنا

على رأسهم محمد صلاح .. أفضل تشكيل مشترك بين لاعبي ليفربول وتشيلسي

أحمد ناجي: الفرق بين الشناوي ومنصف كبير منذ زمن.. وهذا سبب تعاطفي مع أبوجبل

غرامة 4000 جنيه..عقوبة تجاوز السرعة بقانون المرور

دنيا عبد العزيز تكشف مفاجأة عن عدم زواجها.. فيديو

وفاة اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

روسيا تزف بشرى جديدة بشأن كورونا.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف.. نادين نسيب نجيم تثير الجدل بالأسود

بعد تصدرها التريند .. أجرأ إطلالات نوال الزغبي أثارت الجدل بأنوثتها

تعرف على أسعار فيات تيبو الشكل الجديد موديل 2021| صور