رئيس برلمانية الوفد ينعى كمال عامر: فقدنا قائدا وطنيا غيورا على بلده

نعى النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والذي وافته المنية ظهر اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض، مؤكدا بأن الفقيد أحد قادة القوات المسلحة المصرية الذين كان لهم بصمات واضحة في التاريخ العسكري المصري.





وأضاف وهدان في بيان له "تزاملت مع الفقيد الراحل طيلة خمس سنوات في الفصل التشريعي الأول أثناء تقلده رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي، فوجدت فيه صفات القائد والنائب الوطني الغيور على بلده وأدى واجبه في ميدان العمل العسكري وميدان البرلمان بكل إخلاص.





وتقدم رئيس برلمانية الوفد بأحر التعازي إلى أسرة الفقيد داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.