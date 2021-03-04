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السجيني : كل دولة لها الحق في نزع الملكية الخاصة لتحقيق المصلحة العامة..فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 11:02 م
النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
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محمود محسن
 قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن الدول في كل انحاء العالم لها الحق في نزع الملكية الخاصة من أجل العمل على تحقيق المصلحة العامة.

وأضاف السجيني خلال لقاء له لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد "مش عايزين ناخد حاجة من حد ولا الدولة هتيجي على حد"  وأن الحوار المجتمعي الراقي الذي يتم سيخرج بما يحقق المصلحة.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن يجب على الحكومة الاستماع لمناقشات البرلمان وآراء المواطنين حول قوانين البناء قبل تطبيقها.

وأشار السجيني إلى أن سياسات الدولة فيما يخص البناء والتخطيط متعارف عليها ومناقشات تعويض من يتم نزع ملكيته مازالت تحت الدراسة
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