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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. ميار الببلاوى فى مرمى الاتهام بالزنا وعبير الشرقاوى تدافع عنها.. الكينج وشريف منير يكذبان حسن شاكوش

ميار الببلاوى ومحمد
ميار الببلاوى ومحمد أبو بكر

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها أزمة ميار الببلاوى وحسن شاكوش. 

اتهموها بالفاحشة.. ميار الببلاوي ترد بقوة على الداعية محمد أبوبكر وتهاجم بسمة وهبة
خرجت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي عن صمتها بعد الهجوم الشرس الذى تعرضت له واتهامها من قبل الداعية محمد أبو بكر بالزنــ.ـا بسبب كثيرة زيجاتها وعدم وجود محلل كما تهاجم الإعلامية بسمة وهبة.

أحمد الفيشاوي يرقص ويغني مع حسن شاكوش.. شاهد
نشر الفنان أحمد الفيشاوى مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام أثناء حضوره حفلا مع حسن شاكوش.

وعلق أحمد الفيشاوى قائلا : “شكرًا على الصراخ، اعمل بجد واحتفل بجد أكثر” وظهر فى الفيديو وهما يرقصان ويغنيان سويا.

اتهمها بـ«الزنـ.ـا»|ميار الببلاوي تفتح النار على «محمد أبوبكر» وبسمة وهبة..وعبير الشرقاوى تدافع عنها
تعرّضت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي إلى هجوم شرس من قبل الداعية محمد أبوبكر بالزنــ.ـا بسبب كثيرة زيجاتها وعدم وجود محلل وقررت أن تهاجم الداعية والإعلامية بسمة وهبة بعد ظهورها في برنامجها العرافة والذى تسبّب فى هذه الأزمة.

وتصدّرت الإعلامية ميار الببلاوي محركات البحث جوجل بعد خروجها في بث مباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وظهرت فيه وهي منهارة من البكاء بسبب حديث شيخ أزهري عنها.

نيكول كيدمان تحصل على جائزة إنجاز العمر من معهد الفيلم الأمريكى
احتفل عدد من النجوم العالميين بالفنانة العالمية نيكول كيدمان بعد حصولها على جائزة انجاز العمر من معهد الفيلم الأمريكى وهى الجائزة الأعلى التى حصلت عليها نيكول.

وحرص عدد كبير من النجوم العالميين على حضور حفل الاحتفال بالفنانة نيكول كيدمان والتى كانت ترتدي ثوبا ذهبيا، وسط تصفيق حار كما احتفل الحضور معها وسط تقديم عدد من الأغانى الشهيرة منها أغنية «Diamonds Are a Girl’s Best Friend» وذلك وفقا لما جاء فى موقع فارايتى.

لن أغفر لمن آذاني.. تعليق مثير لـ ميار الببلاوي بعد اتهامها بالزنا
نشرت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوى تعليقا جديدا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك توجه فيها رسالة قوية الى كل من هاجمها واتهمها بالزنا بعد واقعة هجوم الداعية محمد أبو بكر عليها بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل مع الإعلامية بسمة وهبة فى رمضان المنقضى.

وقالت ميار الببلاوى : "وغدا فى محكمة الله نلتقى.. ولن أغفر لمن آذانى وكان سببا فى وجع قلبى ولو بكلمة".

أحضرت له تورتة.. دوللي شاهين تحتفل بعيد ميلاد كلبها فرج
احتفلت المطربة اللبنانية دوللي شاهين بعيد ميلاد كلبها"فرج“ بصحبة ابنتها نور والمخرج مؤمن يوسف والإعلامية هانيا محسن ومستشارها الإعلامي عصام ميلاد نصر الله.

وظهرت الفنانة في الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت ملابس باللون البمبى وغنت لكلبها "فرج" الذي تحتفل بعيد ميلاده، وأنارت له الشموع مع وحيدتها نور.

بعد اتهامها بالزنا.. عبير الشرقاوي تدافع عن ميار الببلاوي وتهاجم محمد أبو بكر
تعرضت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوى الى هجوم شرس من قبل الداعية محمد أبو بكر الذى اتهمها بالزنا بعد تصريحاتها المثيرة للجدل فى برنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة عندما أعلنت أن تم طلاقها 11 مرة ولم تلجأ الى محلل.

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