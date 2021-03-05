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بين الناس

أحمد يستغيث من عدم توصيل الكهرباء لشقته فى فيصل

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن احمد يوسف احمد احمد ، المقيم في المرج الجديده ، في استغاثة بعث بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد"، بسبب عدم توصيل خدمة الكهرباء لشقته فى فيصل .

ويقول فى رسالته : أعانى أشد المعاناه من أجل توصيل خدمة الكهرباء ولم يستجب لنا أي حد من الجهات المختصة.

وأضاف : ذهبت الي شركه كهرباء فيصل من شهر او اكثر لتركيب عدد كهرباء لشقتي في شارع سليم متفرع من فيصل مع العلم انى مستوفى كل الشروط لتقديم علي عدد وكل الاوراق المطلوبة كاملة ، ولكن طلب منى مقايسه وهذه المقايسة غير متوفره ومنذ اكثر من شهر اذهب علي شبكه الكهرباء وكل مره يقوله بعد اسبوع ولكن دون فائده ولا اعرف السبب .

وأشار : وانا اسكن في المرج بالايجار وارغب في تقديم العدد علي شقتي كفرنصار سابقا شارع سليم حاليا متفرع من شارع فيصل ، لتخفيف عبء تكاليف الايجار .

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بحالهم وتوصيل خدمة الكهرباء لشقته.

 رقم قومي 27209252601196 
للتواصل مع القارئ من خلال رقم
هاتف 01142298898

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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