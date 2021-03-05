مصر وتونس.. معادن الرجال تظهر وقت الشدائد.. تضامن ودعم من الشقيقة للقاهرة في قضاياها المهمة.. ومحللون يثمنون الخطوة ويعتبرونها وثيقة محبة وإخاء بين البلدين

قال وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي، إن بلاده تطلع لمزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مصر، مثمنًا العلاقات الضاربة حتى التاريخ بين الشعبين المصري والتونسي.

وتحدث الجرندي، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، الخميس عن أن الأوضاع السائدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط والأوضاع في ليبيا تستدعي تكثيف المشاورات بين البلدين

وأكد في ذات الشأن أن "الأمن القومي المصري من الأمن القومي التونسي".

وأضاف "الجرندي" بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين قائلًا: "نعمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مصر، وتكثيف التشاور في كافة القضايا المطروحة في المنطقة".

وأكد وزير الخارجية التونسي على أن ثمة هناك اتصال دائم وتنسيق في كافة القضايا المطروحة بين مصر وتونس، مضيفًا: "سوف نواصل العمل على هذا الأساس حتى نعطي رسائل لشرائكنا أن العمل سويا يقوي بعضنا البعض، ولنكون على استعداد تام لمواجهة كل التحديات التي قد تطرأ على الساحة".

وثمن محللون الموقف التونسي الداعم لمصر خاصة في هذه المرحلة التي تشهد تعنتا من الجانب الإثيوبي في ملف سد النهضة، بالإضافة إلى الطماع التركية في ليبيا والتي تمثل حساسية كبيرة للأمن المصري من الناحية الغربية وجاءت الآراء كالتالي:

خطوة إيجابية ومشجعة

أثنى رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، الدكتور شريف الجبلي ، على تصريحات وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي ، بشأن ضرورة تكثيف المشاورات بين تونس ومصر فيما يتعلق بالأوضاع السائدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط والأوضاع في ليبيا ، مؤكدا أنها إيجابية.