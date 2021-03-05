مصر وتونس.. معادن الرجال تظهر وقت الشدائد.. تضامن ودعم من الشقيقة للقاهرة في قضاياها المهمة.. ومحللون يثمنون الخطوة ويعتبرونها وثيقة محبة وإخاء بين البلدين

قال وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي، إن بلاده تطلع لمزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مصر، مثمنًا العلاقات الضاربة حتى التاريخ بين الشعبين المصري والتونسي.
وتحدث الجرندي، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، الخميس عن أن الأوضاع السائدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط والأوضاع في ليبيا تستدعي تكثيف المشاورات بين البلدين
وأكد في ذات الشأن أن "الأمن القومي المصري من الأمن القومي التونسي".
وأضاف "الجرندي" بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين قائلًا: "نعمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مصر، وتكثيف التشاور في كافة القضايا المطروحة في المنطقة".
وأكد وزير الخارجية التونسي على أن ثمة هناك اتصال دائم وتنسيق في كافة القضايا المطروحة بين مصر وتونس، مضيفًا: "سوف نواصل العمل على هذا الأساس حتى نعطي رسائل لشرائكنا أن العمل سويا يقوي بعضنا البعض، ولنكون على استعداد تام لمواجهة كل التحديات التي قد تطرأ على الساحة".
وثمن محللون الموقف التونسي الداعم لمصر خاصة في هذه المرحلة التي تشهد تعنتا من الجانب الإثيوبي في ملف سد النهضة، بالإضافة إلى الطماع التركية في ليبيا والتي تمثل حساسية كبيرة للأمن المصري من الناحية الغربية وجاءت الآراء كالتالي:
خطوة إيجابية ومشجعة
أثنى رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، الدكتور شريف الجبلي ، على تصريحات وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي ، بشأن ضرورة تكثيف المشاورات بين تونس ومصر فيما يتعلق بالأوضاع السائدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط والأوضاع في ليبيا ، مؤكدا أنها إيجابية.
وأكد الجبلي ، في تصريحات لـ صدى البلد ، أن مصر تنسق مع الأشقاء في كافة قضايا المنطقة خاصة القضايا الشائكة وذات الاهتمام المشترك، وأن دعم الأشقاء لمصر متواصل، لافتا أن تصريحات الوزير التونسي مشجعة لأن هناك قضايا مهمة جدا لمصر أبرزها ما يتعلق بالأمن المائي.
وعن عرض الوزير التونسي وإعلان بلاده أنها على استعداد للتشاور مع الشقيقة مصر في كل ما يهمها من قضايا قد تقتضي رفعها إلى مجلس الأمن بصفة بلاده رئيسا لمجلس الأمن ، قال الجبلي ، أن مصر تحرص دائما على حل قضاياها عن طريق الاتحاد الأفريقي وتحديدا القضية الأهم لنا وهي قضية سد النهضة والوصول لاتفاق مُرضٍ للجميع.
تدعم مصر دوليا
أشاد الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بـ تصريحات وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي، بشأن ضرورة تكثيف المشاورات بين تونس ومصر فيما يتعلق بالأوضاع السائدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط والأوضاع في ليبيا .
وأكد "رسلان"، لـ صدى البلد، أن مجرد التضامن من قبل الأشقاء في تونس وتعاطفهم مع مصر في مواجهة التحديات خاصة ملف المياه وملف سد النهضة لأمر محمود وإيجابي، معقبا: قد يكون له تأثير فيما بعد اذا ما أرادت القاهرة العودة للمجتمع الدولي.
وأشار "رسلان" إلى أن القاهرة تعمل من خلال الاتحاد الافريقي في معالجة القضايا المهمة ومنها قضية المياه وإذا ما أرادت تونس أن تدعمها دوليا فهذ يعود لها، مردفا: نعمل من خلال الاتحاد الأفريقي وقد يتضمن ذلك وجود أطراف دولية نسعى لتحويل دورها من مراقب إلى وسيط كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.