غضيت البصر.. نزار الفارس: تفاجأت برقص إليسار خلال حواري معها

قال الإعلامي العراقي نزار الفارس، إنه تفاجأ خلال لقائه مع الفنانة اللبنانية إليسار برقصها أمامه ببدلة رقص مما دفعه إلى إبعاد نظره عنها والخروج من اللقاء.





وأوضح نزار الفارس في تصريح لموقع صدى البلد خلال مؤتمره الصحفي اليوم، أنه لم يتوقع رقص الفنانة إليسار أمامه، وأنه صدم بهذا الأمر ولم يكن في حسبانه.

وأشار الإعلامي العراقي، إلى أنه اضطر إلى غض بصره عن الراقصة إليسار بعد دخولها في وصلة رقص أمامه بشكل مفاجئ، مما دفعه هذا التصرف من قبل الراقصة إلى إنهاء اللقاء والخروج من المكان، لكونه يرى لأول مرة في حياته راقصة ترقص أمامه.





وكان الإعلامي العراقي "نزار الفارس"، أجرى اليوم مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل قضيته مع الفنانة رانيا يوسف بعد اتهامه بأنه تحرش بها وتعمد إثارة الضجة حولها، حيث أقدم نزار الفارس على رفع دعوى قضائية ضد رانيا يوسف طلب منها تعويضا ماديا ردا على التشهير به.