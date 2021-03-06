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حوادث

إحباط ترويج 5 أطنان زيت طعام مستخدم قبل إعادة تدويره مرة أخرى

السبت 06/مارس/2021 - 11:50 ص
زيت طعام مستخدم
زيت طعام مستخدم
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محمد صبري
تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٥ طن زيت طعام سابق استخدامه ومعبأ داخل خزانات وبراميل غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجميع زيوت الطعام سابقة الاستخدام بدون ترخيص بمحافظة القاهرة. 

وتبين من الفحص ان الزيوت تشكل خطرًا على الصحة العامة مستغلًا صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فى تجميعه، تمهيدًا لطرحه للبيع لمصانع تدوير زيوت الطعام بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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