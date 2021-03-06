ما هي كيفية الوضوء مع وجود جرح عليه ضمادة؟ .. الإفتاء تجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه خلال فتوى مسجله له، مضمونها (كيفية الوضوء في حالة وجود ضمادة طبية أو جرح في اليد؟).

وأوضح وسام، قائلًا: أن من كان مصابا فى يده او رجله وكان واضعًا عليها ضمادة طبية فعند الوضوء يمسح عليها من غير تيمم وهذا هو مذهب الحنفية، إلا ان بعض الفقهاء يرون أنه يتوضأ ثم يتيمم عن هذا الجزء المغطي الذى لم تصل اليه الماء، ولكن مذهب الأحناف يرون انه يتوضأ مع المسح على هذه الجبيرة وليس عليه التيمم.

كيفية الوضوء مع وجود رباط طبى

قال مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إن من جمال ويسر الشريعة الإسلامية بأبنائها أنها تدعو إلى التخفيف ورفع الحرج عنهم، حيث قال تعالى فى كتابه الحكيم:«وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ».

وأضاف« المركز» فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه: « كيف أتوضا مع وجود رباط طبي؟»، أن المشقة تجلب التيسير؛ ففى هذه الحالة على المسلم أن يغسل أعضاء الوضوء كما تعود ثم يأتى على العضو الذى عليه هذه الجبيرة أو الرباط الطبي فيبل يده بالماء ويمسح عليه، ولا يحتاج مع هذا المسح إلى التيمم.

واستشهد فى رده بما ورد في قول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ». (سورة المائدة:الآية 6).

ويتبيّن من الآية الكريمة أنّ هناك عدّة خطوات يجب على المُسلم أن يقوم بها عند الوضوء، وهي على التّرتيب كالآتي: ينوي المسلم بقلبه الوضوء، ثمّ يقول: «بسم الله». يقوم بغسل كفّيه ثلاث مرّات.

يتمضمض ثلاث مرّاتٍ، وذلك عن طريق وضع الماء في فمه ثمّ إخراجه، ويستنشق ثلاث مرّات، وهو جذب الماء عن طريق النَّفَس إلى الأنف، ثمّ يستنثر الماء، فقد قال الرّسول عليه الصّلاة والسّلام: «وبالغ في الاستنشاق إلّا أن تكون صائمًا».

يغسل الوجه كاملًا ثلاث مرّات، وحدود الوجه هي منابت شعر الرّأس إلى آخر الذّقن، ومن الأذن إلى الأذن الأخرى، وإن كان بالوجه شعرٌ أو لحيةٌ خفيفةٌ وجب غسلها وما تحتها من البشرة، وإن كان الشّعر كثيفًا وجب غسل ظاهره.

يغسل اليدين إلى المَرافق ثلاث مرّات من أطراف الأصابع إلى المرفقين، ويبدأ باليمين أوّلًا، ويمسح رأسه مرّةً واحدةً. يمسح أذنيه مرّةً واحدةً. يغسل الرّجلين إلى الكعبين ثلاث مرّات مع تخليل المياه بين الأصابع. يدعو بالدعاء المأثور عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-.

بعد أن ينتهي من الوضوء، فيقول: «أشهد أنّ لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمّدًا عبده ورسوله، اللهمّ اجعلني من التوّابين، واجعلني من المتطهّرين».