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شعبة الأدوية: هيئة الدواء السلطة الأولى لمراقبة حركة التصنيع

الأحد 07/مارس/2021 - 02:55 ص
مراقبة الجودة في
مراقبة الجودة في مصانع الأدوية
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ندى رأفت

قال الدكتور علي عوف ، رئيس الشعبة العامة للأدوية في الغرفة التجارية، إن هيئة الدواء أطلقت برنامج اعتماد نتائج تحاليل معامل مراقبة الجودة في مصانع شركات الأدوية، للارتقاء بمستوى صناعة الدواء والأداء الرقابي .


وأضاف علي عوف في مداخلة هاتفية مع برنامج " 90 دقيقة " المُذاع على فضائية " المحور " ، أن هيئة الدواء هي السلطة الأولى لمتابعة ومراقبة حركة أصناف التصنيع الدوائي ، والمسئولة عن أمن وأمان الدواء وتداوله ، حيث أنها تتدخل لصالح المريض والمواطن المصري .


وتابع رئيس الشعبة العامة للأدوية في الغرفة التجارية ، أن الدواء يتم ترخيصه وتوفيره لأمراض محددة ، بجرعات علاجية معينة، مشيرًا إلى أن الأدوية التي تم وضعها كجدول ، تحتوي على مادة معينة ، وبدا المواطنين في إساءة استخدامها ، واستعمالها في حالات نفسية كمادة مخدرة .


وأشار إلى أن قرار منح شهادات جودة لمصانع الأدوية ، ومراقبة الجودة ، يعمل على تهيئة السوق لتطوير المصانع ، وتنشيط الاستثمار ، مشيرًا إلى أنه بالفعل هناك شركات أجنبية تضخ استثمارات جديدة في مصانع الأدوية المصرية.

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