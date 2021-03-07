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تعليم

خطوات حصول طلاب آداب القاهرة على رقم الجلوس

الأحد 07/مارس/2021 - 10:09 ص
اداب القاهرة
اداب القاهرة
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مريم عزت
انطلق ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020 -2021 ، فى جميع الجامعات المصرية ولازال هناك طلاب يتساءلون عن كيفية الحصول على أرقام الجلوس الخاصة بهم. 


ولذلك ننشر لطلاب كلية الآداب جامعة القاهرة كيفية حصول الطالب على رقم الجلوس ، وجاء كالاتى :

1- الدخول على رابط ارقام الجلوس وهو 
.http://results.cu.edu. eg/arts/loginset.aspx

2- تسجيل الاسم للحصول على الرقم 

3- كتابة رقم الجلوس لمعرفة ( المبنى - القاعة - المقعد ) 

4- الحصول على مكان اللجنة ( المبنى - القاعة - المقعد ) 

وسبق أن كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، أجواء اليوم السادس من امتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية بالإضافة إلى امتحانات طلاب الدراسات العليا . 

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، ان اليوم السادس من امتحانات الفصل الدراسى الاول يسير بشكل طبيعي ولا يوجد أى مشكلات واجهت الطلاب، بالإضافة إلى امتحانات طلاب الدراسات العليا .

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