خطوات حصول طلاب آداب القاهرة على رقم الجلوس

انطلق ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020 -2021 ، فى جميع الجامعات المصرية ولازال هناك طلاب يتساءلون عن كيفية الحصول على أرقام الجلوس الخاصة بهم.

ولذلك ننشر لطلاب كلية الآداب جامعة القاهرة كيفية حصول الطالب على رقم الجلوس ، وجاء كالاتى :

1- الدخول على رابط ارقام الجلوس وهو

.http://results.cu.edu. eg/arts/loginset.aspx

2- تسجيل الاسم للحصول على الرقم

3- كتابة رقم الجلوس لمعرفة ( المبنى - القاعة - المقعد )

4- الحصول على مكان اللجنة ( المبنى - القاعة - المقعد )

وسبق أن كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، أجواء اليوم السادس من امتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية بالإضافة إلى امتحانات طلاب الدراسات العليا .



