التضامن: صرف مساعدات تكافل وكرامة من كافة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية

قال ياسر عبد السلام مدير العمليات الميدانية بـ تكافل وكرامة بوزارة التضامن الإجتماعي، إن صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة لا يتطلب أوراق .





وأضاف ياسر عبد السلام في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" صرف المساعدات للمستفيدين يتم عن طريق البطاقة التي استلمها المستفيد ويستمر الصرف لمدة 30 يوما".





وتابع ياسر عبد السلام:" الصرف متاح لجميع العملاء من جميع مكاتب البريد".





وأكمل ياسر عبد السلام:" آلية الاختيار للمستفيدين من تكافل وكرامة تكون قائمة على البحث الميداني وفق 5 محاور ومنها مواصفات رب الاسرة وقدرته على العمل ومواصفات أفراد الأسرة من النواحي الصحية والإعاقات ومواصفات المسكن".





ولفت ياسر عبد السلام:" يتم التحقق مع الجهات الرقابية الأخرى من حيازة رب الاسرة معدات ثقيلة توفر دخل او حيازة زراعية قبل اختياره لصرف مساعدات تكافل وكرامة".







