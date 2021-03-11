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التضامن: صرف مساعدات تكافل وكرامة من كافة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية

الخميس 11/مارس/2021 - 12:25 ص
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
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هاني حسين
قال ياسر عبد السلام  مدير  العمليات الميدانية بـ تكافل وكرامة بوزارة التضامن الإجتماعي، إن  صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة  لا يتطلب أوراق .

وأضاف ياسر عبد السلام في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" صرف المساعدات للمستفيدين يتم عن طريق  البطاقة التي  استلمها المستفيد ويستمر الصرف لمدة 30 يوما".

وتابع ياسر عبد السلام:"  الصرف متاح لجميع العملاء من جميع مكاتب البريد".

وأكمل ياسر عبد السلام:" آلية الاختيار للمستفيدين من تكافل وكرامة  تكون قائمة على البحث الميداني وفق 5 محاور ومنها مواصفات رب الاسرة وقدرته على العمل ومواصفات أفراد الأسرة من النواحي الصحية والإعاقات ومواصفات المسكن".

ولفت ياسر عبد السلام:" يتم التحقق مع الجهات الرقابية الأخرى من حيازة رب الاسرة معدات ثقيلة توفر دخل او حيازة زراعية قبل اختياره لصرف مساعدات تكافل  وكرامة".
 


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