أخصائية نفسية تقدم نصائح قبل الارتباط بأصحاب العلاقات السابقة

قالت داليا الفيشاوي، الأخصائية النفسية، إن السيدة إذا علمت بأن الرجل كان على علاقة سابقة تسأل نفسها الكثير من الأسئلة، وتكون في حالة قلق ومتوترة، وهذا قد يفسد الارتباط بصورة كبيرة.





وتابعت داليا الفيشاوي، خلال حوارها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الرجل من حقه أن يسأل خطيبته عن علاقاتها السابقة، ولكن لا يسأل عن كل التفاصيل، لأن التفاصيل تتعب، وتزيد القلق، قائلة: مش لازم أسأل عن كل حاجة، كنتوا بتاكلوا إيه، وبتروحوا فين".





وأضافت أن الأسئلة التي يجب أن تسأل عند وجود علاقة سابقة في حياة الطرف الآخر تكمن في معرفة سبب فشل العلاقة، أو تأثير هذه العلاقة على نفسية الطرف الآخر.





وأشارت إلى أنه لا توجد قاعدة للارتباط، فهناك رجل يفضل الارتباط بامرأة لديها خبرة سابقة، وآخر يرفض هذا الأمر لأنه يريد أن يكون أول شخص في حياة الطرف الآخر.