تصل خلال أيام..العراق: ستة ملايين جرعة من لقاح كورونا في طريقها للبلاد

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، أن أكثر من مليون و100 ألف جرعة لقاح كورونا من شركة أسترازينيكا ستصل خلال أيام قليلة، مشيرًا إلى أن الوضع الصحي في العراق لحد هذه اللحظة "تحت السيطرة".

وقال البدر بحسب وسائل إعلام عراقية إن "الموقف الوبائي في العراق في تزايد واضح مقارنة بالأسابيع الماضية"، مضيفًا أن الوزارة حذرت من عدم الالتزام بالتوجيهات الصحية، وخاصة في ظل ظهور السلالة الجديدة من كورونا.

في الوقت ذاته أكد البدر أن الوضع الصحي في العراق "تحت السيطرة، وهناك ما لا يقل عن 10 آلاف سرير مخصص للحالات التنفسية الحرجة".

وفي السياق كشف المتحدث باسم وزارة الصحة أن لقاح كوورنا من شركة استرازينيكا ستصل أولى وجباته التي تبلغ أكثر من مليون و100 ألف جرعة خلال أيام قليلة، مشيرًا إلى أنه ستليه وصول مليون جرعة من سبوتنيك الروسي، ومليوني جرعة من سينو فارما الصيني، كما حجز العراق بشكل مبدأي مليون و525 ألف جرعة من لقاح فايزر.

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت الثلاثاء (2 مارس2021) وصول أول دفعة لقاح مضاد لفيروس كورونا قادمة من الصين.

وعن آلية توزيع اللقاحات في البلاد قال البدر إنها مخصصة في البداية للملاكات الطبية والصحية والقوات الأمنية، وكبار السن والمصابون بأمراض مزمنة، مؤكدًا أن حصة إقليم كوردستان من اللقاح "تصل حسب الكثافة السكنية".

ولتغطية النسبة التي حددتها منظمة الصحة العالمية لتلقي اللقاح في العراق والتي هي 20% أي ما يعادل 8 ملايين مواطن عراقي، كشف البدر عن تعاقدهم مع كوفاكس لتوريد 16 مليون جرعة، وذلك في إطار تغطية نسبة الـ20% قبل نهاية العام الحالي.

وفي 26 فبراير الماضي، أعلن البرلمان العراقي أن وزارة الصحة اتفقت على استيراد 1.6 مليون جرعة من لقاح "فايزر ـ بيونتيك"، و8 ملايين جرعة أخرى من اللقاح البريطاني "أسترازينيكا".

وحتى يوم أمس الخميس، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في العراق 745642 إصابة؛ بينها 674345 حالة، ووفاة 13671.



