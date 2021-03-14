تنمية المشروعات: جميع محافظات مصر تشارك فى معرض بازار بمنتجاتها المختلفة والمتنوعة

قال الدكتور سمير عبد المجيد ، مدير مكتب تنمية المشروعات بالقاهرة ، إن الإقبال يكون كبير على معرض بازار فى الساعات الأخيرة من النهار ، موضحا أنه معرض متنوع إلى حد كبير جدا على طابقين بمساحة 6000 متر.





وأضاف ال دكتور سمير عبد المجيد ، خلال حواره ببرنامج الآن المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أن المعرض ممثل فى كل الحرف التراثية ووحدات الإضاءة والموبيليا والسجاد والنحاس وغيرها .





وأشار إلى ان جميع محافظات مصر تشارك فى المعرض بمنتجاتها المختلفة والمتنوعة ، لافته إلى أن هذا المعرض فتح منافذ تسويقية لأصحاب هؤلاء الحرف .





وتابع أننا نسعى لتطوير المنتجات العارضين ، من خلال وحدة بها مختصين لمشاريع تطوير المشاريع والتدريب من خلالها مع تبادل الخبرات بين العارضين من مختلف المحافظات وترسيخ الحرف الوطنية .



