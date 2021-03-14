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تنمية المشروعات: جميع محافظات مصر تشارك فى معرض بازار بمنتجاتها المختلفة والمتنوعة

الأحد 14/مارس/2021 - 03:09 م
مدير مكتب تنمية المشروعات
مدير مكتب تنمية المشروعات بالقاهرة
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ريهام فيكتور
قال الدكتور سمير عبد المجيد ، مدير مكتب تنمية المشروعات بالقاهرة ، إن الإقبال يكون كبير على معرض بازار فى الساعات الأخيرة من النهار ، موضحا أنه معرض متنوع إلى حد كبير جدا على طابقين بمساحة 6000 متر. 

وأضاف الدكتور سمير عبد المجيد ، خلال حواره ببرنامج الآن المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أن المعرض ممثل فى كل الحرف التراثية ووحدات الإضاءة والموبيليا والسجاد والنحاس وغيرها .

وأشار إلى ان جميع محافظات مصر تشارك فى المعرض بمنتجاتها المختلفة والمتنوعة ، لافته إلى أن  هذا المعرض فتح منافذ تسويقية لأصحاب هؤلاء الحرف .

وتابع أننا نسعى لتطوير المنتجات العارضين ، من خلال وحدة بها مختصين لمشاريع تطوير المشاريع والتدريب من خلالها مع تبادل الخبرات بين العارضين من مختلف المحافظات وترسيخ الحرف الوطنية .

وأكد أن المعرض أسس جزء للطفل المبدع ، تساعده على فتح نافذة للتعرف على الهوية المصرية  . 
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