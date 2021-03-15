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مرأة

نوع مهمل من الفواكه يساعد على تحسين المزاج وحمايتك من أمراض القلب

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
تناول فاكهة الموز يمكن أن يعود على صحتك بفوائد عديدة حيث أن فاكهة الموز تعد مصدرًا ممتازًا لمضادات الأكسدة الطبيعية الدوبامين وهو ناقل عصبي حيوي يساعد على تعزيز المزاج الجيد والاستقرار العاطفي وقد يساعد تناول ثمرة يوميا فى منحك العديد من الفوائد الصحية على المدى الطويل، ونقدم إليك أبرزها وفقا لموقع بولد سكاى الهندى
- خفض مستويات الكوليسترول
يساعد تناول الموز على خفض مستويات الكوليسترول الضار  في الجسم عن طريق امتصاصها في القناة الهضمية

- منع حصى الكلى
يرتبط البوتاسيوم بتقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى. يحتوي الموز  على نسبة عالية من البوتاسيوم وبالتالي قد يساعد في منع تكون حصوات الكلى. يمكن أن يكون تناول الموز  بشكل منتظم وسيلة فعالة لتقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى.

إنقاص الوزن
الموز يساعدك على الشعور بالشبع دون إضافة الكثير من السعرات الحرارية. وبالتالي ، فإن تناول الموز  بشكل منتظم قد يساعد في تقليل الوزن في نهاية المطاف.

تحسين تدفق الدم
 الموز  غني بالأنثوسيانين فهو  قد يساعد في تحسين تدفق الدم في الجسم. كما أن وجود فيتامين ب 6 في الموز قد يساعد في الحفاظ على نسبة الهيموجلوبين في الجسم.

  تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب
  قد يساعد الموز في تحسين تدفق الدم وتقليل مستويات الكوليسترول في الجسم. تساهم هذه العوامل في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب مثل أمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية.
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