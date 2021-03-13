بدون جراحة .. تخلصى من حصوات الكلى بـ6 حيل مجربة

تعد العلاجات الأكثر شيوعًا لحصوات الكلى هي تفتيت الحصى بموجات الصدمة على الجانب الأخر.





فيما يلي قائمة بالأطعمة الصحية والآمنة التي يمكنك تناولها إذا كنت تخضع لعلاج حصوات الكلى وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.





1. فلفل أحمر

يعتبر الفلفل الأحمر من أفضل الأطعمة للتخلص من حصوات الكلى وآمن للاستهلاك عند الخضوع لعلاج حصى الكلى هذا الطعام يحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم وفيتامين أ وفيتامين ب 6 والألياف. علاوة على ذلك ، يحتوي أيضًا على كمية جيدة من اللايكوبين ، وهو مضاد للأكسدة يساعد في علاج حصوات الكلى ويقلل من مخاطر الإصابة بالسرطا





2. الكرنب







الكرنب مليء بالمواد الكيميائية النباتية المفيدة لمحاربة الجذور الحرة في الجسم وعلاج المواد المسرطنة التي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان. كما أنه يحتوي على مستويات عالية من فيتامينات أ ، ك ، ج ، ب 6 التي تجعله طعامًا صديقًا للكلى







. 3. القرنبيط







يعتبر القرنبيط من أفضل الأطعمة التي يمكنك تناولها دون قلق أثناء علاج حصوات الكلى. يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C والألياف وحمض الفوليك. كما يحتوي على مركبات تساعد الجسم على مقاومة المواد السامة. وبالتالي ، فإن تضمين هذا في النظام الغذائي مفيد لعلاج حصوات الكلى







5. الثوم







يشتهر الثوم بخصائصه المضادة للالتهابات التي تساعد أيضًا في خفض مستويات الكوليسترول في الجسم. يمكن أن يساعد تناول الثوم بانتظام في منع ظهور حصوات الكلى وإذا كنت تخضع لعلاج من حصوات الكلى ، فإن الثوم يعد خيارًا جيدًا وآمنًا.





6. التفاح







التفاح غني بالألياف ويحتوي على خصائص مضادة للالتهابات. إنها تساعد في مكافحة المواد المسرطنة ، ويوصى بتناول تفاحة أو تناول عصير تفاح كل يوم لمنع ظهور حصوات الكلى