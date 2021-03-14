هنا الزاهد تتصدر بوستر مسلسل "النمر"

نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام بوستر لها من مسلسلها الجديد "النمر"، الذى من المقرر ان تخوض من خلاله الموسم الرمضانى القادم.





مسلسل "النمر" بطولة الفنان محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد أحمد خالد صالح، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.





ويعرض لهنا الزاهد حاليا مسلسل "حلوة الدنيا سكر"وتدور أحداث العمل فى اطار حلقات منفصلة متصلة، كل حكاية من 5 حلقات، كل من محمد الكيلانى ومحمود عبد المغنى وجيهان علاء .