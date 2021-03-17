خبير اقتصادى : تطوير القرى المصرية تخطى 500 مليار جنيه

قال الدكتور محمد البهواشى، خبير اقتصادى، إن التنمية المستدامة هو حفظ للأجيال القادمة فيما يتم إنشائه على مشروعات على الأرض، لافتأ إلى أن الدولة المصرية انتهجب نهجأ جديدأ فى هذا الصدد.





وأوضح "البهواشى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكستر نيوز ، أن الحكومة المصرية تقوم بنقل المشروعات بدلأ من المدن الصناعية بل تدخل إلى القرى وقلب مصر لتنقل الخدمة إلى المواطن.





وأشار إلى أن تطوير القرى المصرية تخطى تكلفته 500 مليار جنيه وسيعود بالنفع على أهالى هذه القرى، لافتأ إلى أنه تم تطوير القري وتجهيز المنازل بأعلى بنية تحتية والوصول للارتقاء بمستوى معيشة المواطن.



