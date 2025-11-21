مياه الجيزة تتعاون مع الجمعيات لتنفيذ 650 وصلة للأسر الأولى بالرعاية

أكد المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن التعاون البناء بين مؤسسات الدولة والجمعيات الأهلية يُعد محوراً أساسياً لدعم أهداف إستراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة، والتي تستهدف ضمان توفير كوب مياه نظيف لكل مواطن.

بروتوكولات تعاون مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية

وفي هذا الإطار، وقعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بروتوكولات تعاون مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لافتاً أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص الشركة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمستحقين، من خلال شراكات فعّالة مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف المهندس محمد حفناوي، أن الشركة نفذت ٦٥٠ وصلة مياه للأسر الأولى بالرعاية بقرى جنوب محافظة الجيزة منذ بداية العام، موضحاً أن إدارة المشاركة المجتمعية تقوم بعقد لقاءات دورية مع الجمعيات الأهلية الشريكة، إلى جانب إجراء أبحاث ميدانية تضمن توفير بيانات دقيقة عن الأسر المستحقة، بما يضمن وصول الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجاً.

واختتم رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن الشركة لا تدخر جهداً في تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن المشاركة المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.