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أخبار البلد

السيسي ناعياً نظيره التنزاني: ماجوفولي قدم مسيرة حافلة من العطاء

الخميس 18/مارس/2021 - 11:29 ص
الرئيس التنزاني جون
الرئيس التنزاني جون ماجوفولي
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محمد عبد المنعم
تقدَّم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص العزاء وصادق المواساة إلى شعب وحكومة جمهورية تنزانيا الشقيقة في وفاة فخامة الأخ الرئيس "جون ماجوفولي", رئيس تنزانيا الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة من العطاء قدم خلالها الكثير من الإسهامات في مواقع عديدة لخدمة شعبه ووطنه والقارة الأفريقية.

وانطلاقا من العلاقات الاخوية الوطيدة بين مصر وتنزانيا أكد الرئيس تضامن جمهورية مصر العربية، حكومة وشعبا، مع الأشقاء في تنزانيا في هذا المصاب الأليم، وداعياً الله تعالي أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وان يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.
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