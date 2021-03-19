لمرضى السكري.. انتبه هذه الأطعمة لا يفضل تناولها يوميا

مرض السكري هو مرض مزمن ، وحالة تستمر مدى الحياة يصبح فيها جسم الشخص غير قادر على صنع أو استخدام الأنسولين بطريقة فعالة، ويشار إلى الحالة أيضًا باسم مقاومة الأنسولين.





تعتمد إدارة مرض السكري على العديد من العوامل ؛ ومع ذلك ، يلعب النظام الغذائي دورًا حيويًا في إدارة الحالة بكفاءة لفترة أطول، غالبًا ما تكون المشكلة الرئيسية التي يواجها مرضى السكر هي خيارات الأطعمة التي يجب تضمينها في نظامهم الغذائي.





وكشف موقع boldsky عن ابرز الأطعمة التي لا يجب على مرضى السكري تناولها نرصدها فيما يلي :



