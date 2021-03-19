لمرضى السكري.. انتبه هذه الأطعمة لا يفضل تناولها يوميا

مرض السكري هو مرض مزمن ، وحالة تستمر مدى الحياة يصبح فيها جسم الشخص غير قادر على صنع أو استخدام الأنسولين بطريقة فعالة، ويشار إلى الحالة أيضًا باسم مقاومة الأنسولين.
تعتمد إدارة مرض السكري على العديد من العوامل ؛ ومع ذلك ، يلعب النظام الغذائي دورًا حيويًا في إدارة الحالة بكفاءة لفترة أطول، غالبًا ما تكون المشكلة الرئيسية التي يواجها مرضى السكر هي خيارات الأطعمة التي يجب تضمينها في نظامهم الغذائي.
وكشف موقع boldsky عن ابرز الأطعمة التي لا يجب على مرضى السكري تناولها نرصدها فيما يلي :
1. الأرز
الأرز غني بالفيتامينات والمعادن والألياف، من المعروف أنه يعزز الطاقة ، ويحسن جهاز المناعة ، ويقلل من مشاكل الجلد ويقلل من الالتهابات في الجسم. ومع ذلك ، نظرًا للمعالجة الإضافية ، فقد يحتوي على عدد أكبر من الكربوهيدرات التي يمكن أن تزيد من مستويات الجلوكوز في الجسم، إذا كنت مصابًا بمرض السكر ، فاختر الأرز البني لأنه أكثر صحة من الأرز الأبيض.
2. القهوة
من المعروف أن القهوة تعزز الأداء البدني وتحرق الدهون وتحسن التركيز، وبسبب وجود العناصر الغذائية الحيوية مثل الريبوفلافين والمنغنيز والبوتاسيوم، ومع ذلك ، يجب تجنب القهوة الممزوجة مع القطر والسكر والقشدة المخفوقة، ويعد تناول كوب من القهوة السوداء الساخنة بدون سكر خيارًا أفضل.
3. الموز
الموز غني بالبوتاسيوم وفيتامين ب 6 والمغنيسيوم وفيتامين ج والألياف، فهي صحية للقلب وغنية بمضادات الأكسدة، ومع ذلك ، يحتوي الموز الناضج على حوالي 16 في المائة من محتوى السكر أكثر من الموز الخام مما قد يؤثر على مستويات الأنسولين لمرضى السكري.