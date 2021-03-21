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أخبار العالم

لبحث جهود السلام.. عمان وسوريا تعقدان جلسة مباحثات رسمية

الأحد 21/مارس/2021 - 04:06 م
عمان وسوريا
عمان وسوريا
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أمينة الدسوقي
عقدت سلطنة عمان وسوريا اليوم، جلسة مباحثات رسمية في ديوان عام وزارة الخارجية، حيث ترأس الجانب العماني بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية فيما ترأس الجانب السوري فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين.

ووفقا لصحيفة الشبيبة تم خلال جلسة المشاورات استعراض العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الشقيقين والتأكيد على الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

كما تم بحث التطورات والجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الجانبان على أهمية الحوار والتعاون فيما يتعلق بإيجاد حلول سلمية تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وتم التوقيع بديوان عام وزارة الخارجية على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين السلطنة والجمهورية العربية السورية الشقيقة، وقعها نيابة عن حكومة السلطنة وزير الخارجية، بينما وقعها من الجانب السوري وزير الخارجية السوري، ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية تعزيزًا للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

حضر جلسة المشاورات وتوقيع الاتفاقية الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية والسفير خالد بن هاشل المصلحي رئيس دائرة مكتب الوزير والسفير السيد تركي بن محمود البوسعيدي سفير السلطنة المعتمد لدى الجمهورية العربية السورية وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية في السلطنة، ومن الجانب السوري بشار الجعفري نائب وزير الخارجية و السفير الدكتور بسام الخطيب سفير الجمهورية العربية السورية المعتمد لدى السلطنة والوفد المرافق للوزير الضيف.
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