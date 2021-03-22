تداول 8100 طن بضائع و396 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أ علنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ نحو 5 سفن، وتم تداول 8100 طن بضائع و(396) شاحنة.





وشملت حركة الواردات 500 طن بضائع و 68 شاحنة فيما شملت حركة الصادرات 7600 طن بضائع و 328 شاحنة.





ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Great arsenal، بينما تغادر السفينتين امل ومحبة، بينما استقبل الميناء، أمس الأحد، السفينتين محبة ونما اكسبريس.





وغادرت السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية "وصول وسفر" للسفينتين سينا وبريدج، وغادرت موانئ السويس السفينة Dream ora.