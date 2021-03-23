التحريات : قتيل بنها تخلص من حياته بسبب الديون

كشفت التحريات الأولية لرجال مباحث القليوبية فى واقعة العثور على جثة سوري الجنسية منشوقا أسفل عمارة تحت الإنشاء بمنطقة الفلل ببنها أنه هو من قام بشنق نفسه وتخلص من حياته بسبب الديون المالية المتراكمة عليه.

وتبين ان المجني عليه قام بشنق نفسه بعمارة مجاورة لمحل سكنه، وأنه كان متغيبا منذ عدة أيام، وحرر أهله محضرا بتغيبه، وأنه جاري فحص جميع الكاميرات بالمنطقة

من ناحية اخرى انتقل فريق من النيابة العامه لمعاينة الجثه وقررت نقلها إلى مشرحة مستشفى بنها العام وانتداب احد الاطباء الشرعيين لتشريحها لمعرفة سبب الوفاة وسؤال اهلية المجنى عليه.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية اخطارا من ادارة شرطة النجدة يفيد عثور الاهالى على جثة شخص سورى الجنسية مشنوق بحبل في عمارة تحت الانشاء بمدينة بنها.

انتقل العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية وفريق المعمل الجنائى وتبين ان الجثه لشخص يرتدى ملابسه كامله يدعى خ م 45 سنه تاجر سورى الجنسية ومعلق في حبل في جنش احدى الحجرات في عمارة تحت الانشاء ويرتدى ملابسه كاملة وتبين ان المتوفى محرر له محضر غياب منذ 5 مارس من الشهر الجارى.

فى سياق متصل شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية والخارجين على القانون وإزالة الاشغالات المختلفة وتحرير محاضر عدم ارتداء كمامات.

وأسفرت الحملة عن ضبط 209 هاربين من الأحكام الغيابية بجملة 2390 حكمًا بين جزئي ومستأنف،كما تم ضبط 1170 مخالفة مرافق وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية يفيد بقيام مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع شرطة المرافق وتنفيذ الأحكام بحملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون والإشغالات على الطرق.