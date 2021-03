حقيقة العلاقة بين القبطانة المصرية مروة السلحدار والسفينة البنمية في قناة السويس

خلال الساعات الماضية تصاعدت أزمة السفينة الضخمة العالقة في قناة السويس وتسببها في وقف حركة الملاحة داخل المجرى المائي، والتي باتت الحديث رقم واحد على مستوى العالم.

ومع تصاعد الأزمة تصاعد معها اسم أول قبطانة مصرية وهي "مروة السلحدار" فقد انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صور من موقع "ARABS NEWS" تتضمن خبرا بعنوان ان السفينة كانت بقيادة "مروة السلحدار".

ولكن بالبحث وراء حقيقة الخبر المتداول، ثبت أن الصور المتداولة على نطاق واسع على الـ "فيسبوك " مفبركة وعارية من الصحة تمامًا.

بينما كان الموضوع الموجود على "ARABS NEWS" يتحدث عن إنجاز القبطانة المصرية مروة السلحدار في خوض هذا المجال الصعب، ومسيرتها في الحياة العملية التي بدأت منذ تخرجها بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

ومن ثم انضمت مروة السلحدار إلى قسم النقل الدولي واللوجستيات ، بينما كان القسم مقصورًا على الرجال ، لكنها ما زالت تقدم طلبًا للانضمام وتم قبولها في النهاية ، لتصبح أول امرأة مصرية تدرس في هذا القسم.

جدير بالإشارة، أن سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN تتبع الخط الملاحي EVER GREEN، يبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترًا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن.





أعلنت هيئة قناة السويس، عن التعويم الجزئي لسفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN والتي جنحت صباح أمس الثلاثاء، بالكيلومتر 151 ترقيم القناة، خلال عبورها لقناة السويس ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام.





وقالت الهيئة، إنه سيتم استئناف الملاحة قريبًا، فيما قال مصدر ملاحي، بعد ظهر اليوم ، إن أول سفينة بعد الحادثة تعبر قناة السويس في منطقة الإسماعيلية.