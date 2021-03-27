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أخبار البلد

أمير الكويت يعزي الرئيس السيسي بضحايا انهيار عقار بجسر السويس

السبت 27/مارس/2021 - 10:25 م
صدى البلد
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أ ش أ
  بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضحايا حادث انهيار عقار بمنطقة جسر السويس، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وأعرب أمير الكويت - وفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم /السبت/ - عن خالص تعازيه للرئيس السيسي بضحايا الحادث، سائلا المولى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، متمنيا الشفاء لجميع المصابين.

كما بعث ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ببرقيتي عزاء مماثلتين إلى الرئيس السيسي.
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