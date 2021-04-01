الموت سيضرب بجناحيه.. أسامة الأزهري يكشف حقيقة لعنة الفراعنة المثيرة للجدل

علق الداعية الإسلامية، أسامة الأزهري، على انتشار مقولة "لعنة الفراعنة"، قائلا: مع اكتشاف قبر توت عنخ أمون ظهر العديد من الأمراض للمشاركين في المقبرة، حيث وجد البعض مقولة متواجده على القبر تقول "الموت سيضرب بجناحيه كل من يعكر صفو الملك".





وأضاف "الأزهري" خلال حواره ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على قناة "دي ام سي"، أنه منذ ذلك الحين وانتشرت الأقاويل عن وجود لعنة تصيب أي شخص يعمل على تعكير صفو الملوك، مشيرا إلى أن السينما الغربية تناولت الحدث بطريقة خاطئة.





وأوضح أن الواقع لا يمت بصلة لكل ما يوجد في الأفلام، منوها إلى أنه من الممكن أن يكون القدماء المصريين أحاطوا التوابيت بمادة سامة تصيب من يعمل على فتحهم، ولكن ليس لدرجة لعنة كونية تتسبب في كل هذه المشاكل.





وأشار إلى أن الله حفظ مصر بالقرآن الكريم وحفظها بالأولياء المتواجدين على أرضهم، ولهذا كل ما ينتشر حول وجود "لعنة الفراعنة" خرافة وليس لها أساس.