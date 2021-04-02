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محافظات

افتتاح مسجد حمزة بن عبدالمطلب بعد تطويره بالسويس

الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:02 م
افتتاح مسجد
افتتاح مسجد
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حسن غنيمة
أفتتح خالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس مسجد سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب بحي فيصل،بعد انتهاء أعمال الصيانة ورفع الكفاءة التي تمت بالمسجد بحضورالدكتور ماجد راضي وكيل وزارة الاوقاف بمحافظةالسويس والنائب جمال عبيد عضو مجلس النواب والقيادات التنفيذية ورؤساء الاحياء ومشايخ مديرية أوقاف السويس ولفيف من اهالي السويس.

وفي خطبة الجمعة اكد وكيل وزارة الاوقاف علي التنمية الشاملة في الاسلام ومنها التنمية في الاخلاق والتنميةالروحية وفي العمل والعلم للارتقاء بالمجتمع والناس .

كذلك ناشد الخطيب النساء والرجال والشباب والاطفال ونحن علي مشارف شهررمضان أهمية العمل علي التنمية الشاملة في الفكر والثقافة وفي الجانب الاجتماعي والاقتصادي والسلوكي حتي نصل الي الرخاء والامان ونحقق التنمية الشاملة في مجتمعنا ، مستشهدا بالحديث الشريف عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالْكٍ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ :”إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةً، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا، فَلْيَغْرِسْهَا “.

وأدي السكرتير العام ومرافقوه من القيادات التنفيذية والشعبية والاهالي صلاة الجمعة ، ثم تفقد اعمال التطوير بالمسجد ومصلى للسيدات للتأكيد علي الاستعداد لاستقبال شهررمضان الكريم ، مؤكدا علي أهمية الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية المحددة خلال شهر رمضان والتي ستشهد عودة صلاة التراويح للحفاظ علي سلامة المواطنين .
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