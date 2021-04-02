افتتاح مسجد حمزة بن عبدالمطلب بعد تطويره بالسويس

وفي خطبة الجمعة اكد وكيل وزارة الاوقاف علي التنمية الشاملة في الاسلام ومنها التنمية في الاخلاق والتنميةالروحية وفي العمل والعلم للارتقاء بالمجتمع والناس .

وفي خطبة الجمعة اكد وكيل وزارة الاوقاف علي التنمية الشاملة في الاسلام ومنها التنمية في الاخلاق والتنميةالروحية وفي العمل والعلم للارتقاء بالمجتمع والناس .

كذلك ناشد الخطيب النساء والرجال والشباب والاطفال ونحن علي مشارف شهررمضان أهمية العمل علي التنمية الشاملة في الفكر والثقافة وفي الجانب الاجتماعي والاقتصادي والسلوكي حتي نصل الي الرخاء والامان ونحقق التنمية الشاملة في مجتمعنا ، مستشهدا بالحديث الشريف عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالْكٍ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ :”إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةً، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا، فَلْيَغْرِسْهَا “.