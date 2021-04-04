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أخبار العالم

300 شاهد.. محاكمة نتنياهو بتهم الفساد تستغرق 3 سنوات

الأحد 04/أبريل/2021 - 03:03 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
قال الرئيس السابق للمحكمة المركزية الإسرائيلية، إن الإجراءات القانونية الخاصة بمحاكمة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة الفساد، ستستغرق ثلاث سنوات على الأقل.

وأوضح القاضي المتقاعد كارمي موسيك للقناة "13" العبرية "ستسغرق على الأقل ثلاث سنوات.. أنا ببساطة فعلت الحساب.. هناك 300 شاهد.. من واقع خبرتي، حتى لو كان 50 من الشهود فقط مهمين. سيستغرق الأمر كل هذا الوقت الطويل".

وأضاف موسيك: "علاوة على ذلك، بدأت هذه المحاكمة على عكس المحاكمات الأخرى: لا يوجد جهد للتعامل [بكفاءة] مع القضايا الحاسمة بين الدفاع والادعاء. لا الدفاع ولا الادعاء مستعد للاستغناء عن واحد من شهودهم. في رأيي، لن يتوصلوا إلى أي اتفاقات بشأن القضايا [غير المركزية المتنازع عليها] ".

وتابع أنه من السابق لأوانه التكهن بما إذا كان سيتم تقديم صفقة إدعاء في القضية.

وجاءت تصريحاته قبيل افتتاح مرحلة الأدلة في محاكمة نتنياهو يوم الاثنين.

وقضت محكمة منطقة القدس يوم الخميس بوجوب حضور نتنياهو المرافعات الافتتاحية للادعاء، ومع ذلك، أعفى القضاة نتنياهو من البقاء في قاعة المحكمة خلال شهادة المحرر السابق لموقع والا الإخباري إيلان يشوا، وهو شاهد في قضية الرشوة المعروفة باسم القضية 4000.

وبحسب تقارير تلفزيونية يوم السبت، ستفتتح المدعية العامة ليات بن أري المرافعات بخطاب مدته عشرين دقيقة عرضت فيه التهم الجنائية ضد نتنياهو. قالت مصادر في النيابة العامة للقناة 12 إن الخطاب لن يكون "دراميًا أو مغرورًا"، بل موضوعيًا بحتًا.
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