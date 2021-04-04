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أخبار العالم

بيان عاجل لـ سلطنة عمان بشأن الأردن

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:33 ص
الأردن وسلطنة عمان
الأردن وسلطنة عمان
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شيماء مصطفى
أعلنت سلطنة عمان، دعمها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية، ووقوفها التام مع القرارات والإجراءات التي يتخذها الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية، أن السلطنة تابعت باهتمام بالغ التطورات في المملكة الأردنية،وتؤكد وقوفها التام إلى جانبها بقيادة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ودعمها الثابت لكل ما من شأنه ضمان أمن الأردن الشقيق وسيادته واستقراره. 

يذكر أن السلطات في الأردن، اعتقلت أمس السبت، الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأسبق وآخرين لأسباب أمنية.

من جانبه، أكد رئيس أركان الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة.

وأوضح الحنيطي أنه طلب منه التوقف عن "تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره"، وذلك في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، اعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.
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