بيان عاجل للرئاسة اللبنانية بشأن الأردن وقرارات الملك عبد الله

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، دعمه الكامل للمملكة الأردنية الهاشمية، ووقوفه التام مع القرارات والإجراءات التي يتخذها الملك عبدالله الثاني بن الحسين.





ووفقًا للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أكد عون، وقوف بلاده رئاسة وشعبا إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية في وجه ما يمكن أن يؤثر على الاستقرار والأمان في البلد الشقيق الذي لطالما وقف بجانب لبنان في الظروف الصعبة التي مر بها.





وأضاف عون في بيان، أن "مواقف الملك عبدالله الثاني كانت خير داعم ونصير في المحافل الإقليمية والدولية".





يذكر أن السلطات في الأردن، اعتقلت أمس السبت، الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأسبق وآخرين لأسباب أمنية.





من جانبه، أكد رئيس أركان الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة.





وأوضح الحنيطي أنه طلب منه التوقف عن "تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره"، وذلك في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، اعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.