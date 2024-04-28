بسبب شيكابالا| خالد طلعت يثير غصب جماهير الزمالك بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء اليوم الأحد، فوزا كبيرا على مضيفه دريمز الغاني بثلاثية نظيفة، في إطار منافسات مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية موسم 2023/24.

وكتب الناقد الرياضى خالد طلعت عبر حسابه علي فيسبوك "للمرة التانية على التوالي بعد ماتش الأهلي في الدوري ، بكون متأكد من فوز الزمالك في ماتش صعب جدا بعد لما بعرف خبر غياب شيكابالا#الزمالك_دريمز #شيكابالا"

وكان الزمالك تعادل سلبيا مع دريمز الغاني في مباراة الذهاب والتي أقيمت الأسبوع الماضي باستاد القاهرة الدولي.

وينتظر الزمالك الفائز من مباراة نهضة بركان ضد اتحاد الجزائر في المشهد الختامي.

ومن المقرر أن يكون موعد نهائي الكونفدرالية 2024، يوم الأحد (12 مايو المقبل)، في مباراة الذهاب التي ستكون خارج القاهرة، على أن تقام مباراة الإياب بعد أسبوع وتحديدًا الأحد (19 مايو)، في مصر.