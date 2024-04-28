عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب شيكابالا| خالد طلعت يثير غصب جماهير الزمالك بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية

شيكابالا
شيكابالا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء اليوم الأحد، فوزا كبيرا على مضيفه دريمز الغاني بثلاثية نظيفة، في إطار منافسات مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية موسم 2023/24.

وكتب الناقد الرياضى خالد طلعت عبر حسابه علي فيسبوك "للمرة التانية على التوالي بعد ماتش الأهلي في الدوري ، بكون متأكد من فوز الزمالك في ماتش صعب جدا بعد لما بعرف خبر غياب شيكابالا#الزمالك_دريمز #شيكابالا"

وكان الزمالك تعادل سلبيا مع دريمز الغاني في مباراة الذهاب والتي أقيمت الأسبوع الماضي باستاد القاهرة الدولي.

وينتظر الزمالك الفائز من مباراة نهضة بركان ضد اتحاد الجزائر في المشهد الختامي.

ومن المقرر أن يكون موعد نهائي الكونفدرالية 2024، يوم الأحد (12 مايو المقبل)، في مباراة الذهاب التي ستكون خارج القاهرة، على أن تقام مباراة الإياب بعد أسبوع وتحديدًا الأحد (19 مايو)، في مصر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبروك لأهالي الجيزة.. افتتاح 3 محطات مترو جديدة خلال أيام | صور

السبب الحقيقي للخناقة| أسطورة ليفربول يكشف المستور في أزمة محمد صلاح وكلوب

«مين مستخبي تحت الفستان».. إطلالة ميريام فارس تشعل السوشيال ميديا

بعد اتهامها بالزنا.. عبير الشرقاوي تدافع عن ميار الببلاوي وتهاجم محمد أبو بكر

ناقد رياضي للأهلي: «ماتقللش من دريمز الغاني ومركزك متأخر زيه في الدوري»

160 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجئ في سعر الذهب بمصر اليوم

وتقولوا مبيشغلوناش ليه؟.. السيسي: عايزين كلكم تدخلوا ولادكم حقوق وتجارة هيطلع يشتغل ايه

تامر حسني جبر بخاطرها.. بدرية طلبة تعلق على تجاهل ياسمين عبدالعزيز لزفاف ابنتها

ترشيحاتنا

مهيب عبد الهادي: ملوك الفن والهندسة إلى نهائي الكونفدرالية

شعبة الأسماك: وفرة في المعروض بعد افتتاح إنتاج بحيرة البردويل

رئيس الوزراء يلتقي مدير صندوق النقد الدولي.. ماذا قالت «جورجيفا» عن الاقتصاد المصري؟

متحدث الوزراء: عملية تنمية شاملة لتحسين مستوي معيشة المواطنين في سيناء

37500 للطن.. انخفاض أسعار الحديد بشكل كبير وعز يفقد 4500 جنيه

يواصل الأكاذيب.. جيش الاحتلال يتعهد بزيادة كمية المساعدات الإنسانية إلى غزة الفترة المقبلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الترند الحرام.. انهيار ميار الببلاوي بعد اتهامها بالزنا.. والسبب أزهري وبسمة وهبة

إطلالة رياضية.. نادية الجندي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

«مين مستخبي تحت الفستان».. إطلالة ميريام فارس تشعل السوشيال ميديا

بشهادة أبو الهول| حفل زفاف أسطوري.. من هو الملياردير الهندي Ankur Jain؟

فيديو

الرئيس وجه بالاهتمام به في التعليم.. مجال الرقمنة وأهميته تكنولوجيا واقتصاديا

تامر حسني جبر بخاطرها.. بدرية طلبة تعلق على تجاهل ياسمين عبدالعزيز لزفاف ابنتها

أخيرا 25٪ تراجعا في البيض والدواجن .. اعرف الأسعار الجديدة.. فيديو

بطيخ وخضراوات مسرطنة بالأسواق .. القومي للبحوث الزراعية يكشف الحقيقة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ